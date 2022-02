Écoles fermées, la SNCB en partie à l’arrêt, vents de 150km/h…: la tempête Eunice frappe la Belgique

Une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale le long de la mer du Nord est attendue vendredi entre 14-15h et 18-19h.

« Nous restons en code orange car la probabilité de rafales de plus de 130 km/h sur une zone suffisamment étendue à l’intérieur d’une province est inférieure à 65 %, mais localement les 130 km/h pourront être dépassés, même à l’intérieur des terres lors d’une forte averse », explique l’IRM. Pour que le code rouge soit activé au littoral, il faudrait que la zone sujette à de fortes bourrasques représente au moins un quart de la zone côtière, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, a ajouté M. Dehenauw.

Le météorologue de l’IRM met toutefois en garde contre un risque très local de rafales de plus de 130 km/h, ce qui signifierait qu’à certains endroits, un code rouge pourrait être de rigueur. « Il s’en est fallu de peu pour qu’on bascule en code rouge », a-t-il relevé.

Une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale le long de la mer du Nord est annoncée vendredi entre 14-15h et 18-19h.

« Les dégâts pourront être étendus et importants sur certaines régions, tandis que la circulation pourra également être fortement perturbée », prévient l’IRM.

La SNCB impactée

En raison de la tempête Eunice, le trafic ferroviaire est suspendu de 14h00 à 18h00 sur une partie de la Flandre, ont annoncé Infrabel et la SNCB. La vitesse sera limitée à 80 km/h sur le reste du réseau.

Le trafic est suspendu dans toute la Flandre occidentale tandis que 90 % de la circulation des trains est à l’arrêt en Flandre orientale. Les grandes lignes depuis Anvers sont aussi arrêtées.

Des écoles fermées

Plusieurs écoles de Flandre occidentale et de la province d’Anvers ont décidé de fermer leurs portes dès la mi-journée. L’Université anversoise a également annoncé la suspension des cours dès 13h00.

Les cinq écoles secondaires provinciales anversoises seront aussi fermées vendredi après-midi.

Le port de Zeebruges en pause

Le port de Zeebruges se met également en pause, ce vendredi. Les bateaux ne peuvent plus y entrer et les camions ne peuvent plus circuler sur les quais. « Il est trop dangereux d’effectuer certaines activités au plus fort de la tempête », a précisé la porte-parole.

Les retards causés par la tempête ne devraient pas être trop importants, selon le port. « Nous nous attendons à un pic court mais très puissant et espérons une reprise rapide pour limiter les retards (…) Nous allons tout dégager aussi vite que possible. »

Des vols annulés

Les conséquences de la tempête restent limitées pour le moment à Brussels Airport, fait savoir la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. Certains vols (vers Manchester au Royaume-Uni et vers Schiphol aux Pays-Bas, ndlr) ont cependant été annulés en raison de la situation locale.