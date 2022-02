Remco Evenepoel optimiste à l’approche du chrono du Tour d’Algarve: «J’ai de bonnes sensations»

Interrogé au micro de Cycling Pro Net ce jeudi, au terme de la deuxième étape du Tour d’Algarve, remportée par David Gaudu, Remco Evenepoel s’est montré positif. Le Belge, qui est arrivé avec le groupe de tête, n’accuse qu’une petite seconde de retard sur le Français, leader du classement. Et à l’approche du contre-la-montre, discipline dans laquelle il excelle, qui aura lieu samedi, Evenepoel estime avoir de bonnes sensations.

« Mon but personnel était d’arriver avec le premier groupe et c’est réussi, donc tout va bien pour moi », souligne-t-il. « J’ai de bonnes sensations, je me suis senti bien durant toute la journée et au moment d’aborder la dernière montée j’avais le sentiment que je n’allais probablement pas être lâché aujourd’hui. J’ai maintenant les yeux rivés sur l’étape de samedi (ndlr : un chrono individuel de 32,2 km), les jambes sont bonnes et j’espère avoir encore de meilleures jambes pour le chrono. »