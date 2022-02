Un garçon de 13 ans est décédé dans l’incendie dans un squat

Plusieurs personnes se trouvaient dans l’immeuble. L’un d’eux, qui avait fui sur le toit, a dû être dégagé par les pompiers.

« Plusieurs personnes majeures étaient présentes dans l’immeuble, où elles séjournaient sans enregistrement », a indiqué le porte-parole du parquet, Gilles Blondeau. « Quatre mineurs ont également été retrouvés, tous originaires de Bruxelles, trois filles âgées de 14 à 16 ans et un garçon de 13 ans. Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital, où il a finalement succombé à ses blessures. »

Les pompiers sont parvenus à contrôler le feu, mais les dégâts matériels sont considérables.

« Un expert en incendie et un médecin légiste ont été désignés pour déterminer la cause de l’incendie et du décès », a précisé le porte-parole du parquet. « Selon les premières constatations de l’expert, un foyer d’incendie a été localisé sur un matelas. On ne sait pas encore si le feu a été bouté délibérément ou non. »