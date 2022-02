Coronavirus: le pic est dépassé pour tous les indicateurs

À lire aussi La santé mentale, la bombe à retardement de l’après covid

Les contaminations, près de 13.000 par jour du 8 au 14 février, reculent (-44 %) dans toutes les Régions et tranches d’âge. Ce reflux est particulièrement marqué chez les enfants et adolescents (presque moitié moins de cas par rapport à la période de sept jours précédente), et à Bruxelles et en Wallonie, où il est de l’ordre de 50 %, tandis qu’il est d’environ 40 % en Flandre. Les trentenaires constituent la tranche d’âge la plus testée positive au virus.