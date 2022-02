«On aurait mieux fait d’envoyer les U21!»: Vincent Kompany furieux il y a quelques mois après le match contre Saint-Trond (vidéo) Après un match très décevant contre Saint-Trond en octobre dernier, Vincent Kompany s’était violemment énervé sur son groupe. Belga Vidéo - Par la rédaction Publié le 18/02/2022 à 14:01 Temps de lecture: 2 min S’il y a bien une scène à laquelle Vincent Kompany ne nous avait pas habitués, c’est bien celle-là ! D’habitude calme, il est très rare de le voir s’énerver comme il l’a fait après le match face à Saint-Trond, le 17 octobre dernier (où le Sporting avait concédé l’égalisation dans les derniers instants de la partie). C’est une scène de la série documentaire « Mauves » qui a révélé ces images. @tonyk49 ♬ son original - tonyk

« Écoutez, que ce soit clair, il y a un côté de moi que vous n’avez encore jamais vu. Pour commencer, que l’on joue à trois, quatre, cinq ou six, c’est moi qui décide. Et je prends la responsabilité si on joue mal ou si on perd », a ainsi déclaré le coach. Il s’en était aussi pris à Joshua Zirkzee. L’ancien Diable rouge pointait son comportement : « Deuxièmement, Zirk, c’est la dernière fois que je te fais une remarque sur ton comportement. Si je te remplace, je ne veux pas voir un sourire mais un comportement exemplaire. Tu n’étais pas bon, comme tous les autres. J’aurais pu tous vous remplacer de Hendrik (NDLR : Van Crombrugge) jusqu’au dernier. »

Ce jour-là, les Anderlechtois avaient été vraiment insuffisants. Alors qu’ils sont aujourd’hui dans une bien meilleure forme, ce n’était pas du tout le cas à l’époque. « Je ne veux entendre personne se plaindre. Aujourd’hui, on méritait de perdre. On peut être content sur un point : on a perdu 95 minutes de notre temps. Cela aurait été mieux de ne pas venir, cela aurait été mieux d’envoyer les U21. »

Les Anderlechtois semblent avoir compris le message…