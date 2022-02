Tensions à Manchester United? Cristiano Ronaldo pourrait prendre le brassard de capitaine d’Harry Maguire

Manchester United connaît une saison très compliquée, à l’image de son capitaine, Harry Maguire, fortement critiqué pour ces prestations ces dernières semaines. Et le défenseur central anglais pourrait même être dépossédé de son brassard de capitaine par Cristiano Ronaldo, si l’on en croit le quotidien britannique, The Mirror.

Les deux joueurs auraient eu une discussion avec l’entraîneur, Ralf Rangnick, et le vestiaire serait convaincu que le changement va bientôt arriver. Selon le Mirror, il ne s’agirait pas d’une sanction à l’égard de Maguire, mais simplement d’un moyen de lui retirer de la pression. Ce qu’il n’accueillerait toutefois pas avec joie. « Harry se retrouve dans une situation délicate, car il est le capitaine et il doit dire et suivre tout ce que dit Ronaldo », a même confié une source au quotidien britannique. Situation à suivre donc…