But non validé face au Cercle: le Standard demande les trois points Une décision est attendue dans la semaine.

Par Didier Schyns Publié le 18/02/2022 à 14:38 Temps de lecture: 2 min

C’est vendredi en début d’après-midi que le Standard et le CS Bruges comparaissaient devant le Conseil disciplinaire de l’Union belge dans le dossier relatif au but non validé pour un hors jeu de Moussa Sissako, le 5 février dernier, avant que le Département arbitrage reconnaisse que les lignes avaient été mal tracées et qu’il était donc valable.

Le club liégeois, via Me Laurent Stas de Richelle, s’est appuyé sur le fait qu’on n’est pas dans une question d’interprétation, mais que les Lois du jeu avaient été violées à deux reprises. D’abord parce que le VAR n’avait pas à intervenir dans ce cas précis puisque l’erreur n’était pas manifeste (pour preuve, il avait fallu cinq minutes à l’assistance vidéo pour prendre une décision), mais aussi parce qu’il s’était trompé en traçant les lignes.

Et donc, au final, le Standard estime que le VAR s’est planté dans l’application des règles du jeu. Aussi, dit le club principautaire, le Conseil disciplinaire a deux possibilités : soit faire rejouer le match, soit modifier le score et attribuer la victoire au Standard. C’est ce que Laurent Stas de Richelle a demandé, estimant qu’il ne restait que quelques secondes à jouer après le but du 2-1 de Sissako et que la messe était dite. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision attendue dans la semaine, vu l’urgence de la situation.