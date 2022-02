5G en Belgique - Proximus veut 99% de couverture 5G d'ici 2024; toujours le néant à Bruxelles et Wallonie

Les normes d'émission sont en effet encore trop strictes à Bruxelles, même si le dossier avance, et elles doivent être revues en Wallonie. Au sud du pays, un rapport d'experts est encore attendu, et doit être suivi d'une révision du décret encadrant les normes d'émission. Celle-ci est attendue pour le troisième trimestre 2022, selon l'engagement de la Région wallonne vis-à-vis de la Commission européenne.

Des enchères pour le spectre de cette technologie permettant un internet mobile beaucoup plus rapide qu'avec la 4G doivent avoir lieu l'été prochain et permettront un véritable déploiement à grande échelle. Car, actuellement, les différents opérateurs télécom du pays ne proposent la 5G que de façon parcellaire, à partir de spectre provisoire. Et ce sont surtout les grandes villes, du nord du pays en l'occurrence, qui en profitent.

"Pour l'instant, le réseau 5G de Proximus n'est pas du tout déployé en Wallonie", reconnait d'ailleurs Guillaume Boutin, CEO de l'opérateur. Si ce n'est à proximité de l'aéroport de Charleroi, il n'y a donc aucune zone dotée de la 5G de Proximus en Belgique francophone.

Les clients disposant d'un abonnement et d'un smartphone compatible pourront par contre tester gratuitement, et ce durant trois mois, cette vitesse de téléchargement beaucoup plus rapide s'ils se trouvent à Brussels Airport, dans de nombreuses communes de la périphérie bruxelloise, à la Côte ou dans les principales villes du nord du pays (Bruges, Gand, Anvers, Hasselt, Courtrai, etc.).

Proximus dit en tous les cas continuer à investir dans le déploiement de son réseau 5G, avec l'ambition d'atteindre une couverture de 99% à travers le pays à l'horizon 2024. "Cette année sera cruciale avec les enchères" pour le spectre définitif, commente Guillaume Boutin, CEO de l'opérateur.