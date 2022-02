Rallyes: Ypres revient dès cette année au calendrier mondial

Le championnat du monde des rallyes passera à nouveau par la Belgique cette année. Thierry Neuville et ses collègues passeront par Ypres du 19 au 21 août prochains.

C’était dans l’air depuis le désistement des organisateurs du rallye d’Irlande ; cela vient d’être confirmé par le promoteur du championnat du monde des rallyes : le rallye d’Ypres fera à nouveau partie du calendrier mondial cette année. L’épreuve yproise, qui sera la 9e manche du championnat, se déroulera du 19 au 21 août.

L’épreuve se déroulera encore en grande partie dans le Westhoek. Ce dont on est certain, c’est qu’elle ne passera pas, comme l’an dernier, par le circuit de Francorchamps : une semaine plus tard, celui-ci y accueillera le Grand Prix de Belgique de Formule 1.