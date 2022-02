Proximus compte proposer de l'Internet à 10 Gbps avant la fin de l'année

L'opérateur n'a cependant pas voulu donner davantage de détails sur l'offre. Il faudra en tous les cas disposer d'une connexion à Internet via la fibre optique de Proximus. Et, même avec cela, tous les clients ne pourront pas atteindre immédiatement cette vitesse maximale. Elle nécessite en effet un nouveau routeur et de nouveaux boosters WiFi. On ne sait pas encore quels sites seront les premiers à bénéficier de cette vitesse.

Proximus ne s'est pas davantage prononcé sur le prix de l'offre. "La fin de l'année 2022 est encore loin", confie-t-on. En particulier avec la période actuelle, où l'inflation (et son influence sur les salaires) et les prix de l'énergie battent des records. "Cela affecte énormément les opérations de Proximus", a d'ailleurs dit Guillaume Boutin. "On travaille sur nos dépenses et on tient à l'oeil nos tarifs", a-t-il ajouté. L'entreprise n'exclut en effet pas d'augmenter les tarifs de certaines offres dans les mois à venir.