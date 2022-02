Mort de Dean, 4 ans: la petite amie du suspect reste en prison

Le tribunal de Dendermonde a décidé de maintenir la petite amie de Dean Verberckmoes en prison. Elle a été arrêtée pour soupçon de meurtre et d’enlèvement.

La petite amie du principal suspect, Dave De Kock, a été arrêtée et soupçonnée de meurtre et d’enlèvement, mais on ne sait pas encore si elle a joué un rôle actif dans la mort du garçon. Elle a été arrêtée dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier lors d’une perquisition à Sint-Gillis-Waas, dans l’immeuble où elle vivait avec Dave De Kock.