Prix de l’énergie: Charleroi et Namur sauvés par les achats groupés, un surcoût pour Liège

Alors que tous les particuliers sont touchés par la hausse des prix de l’énergie, les communes, dont les finances ont déjà été mises à rude épreuve par le covid et, pour certaines, par les inondations, sont sauvées par des achats groupés qui les mettent à l’abri pour 2022. C’est le cas de Charleroi et de Namur, notamment. Dans la cité carolo, comme d’ailleurs dans la majorité des communes hennuyères qui ont adhéré à un achat groupé avec l’intercommunale CENEO, on a flairé le bon coup. « On est à l’abri de l’augmentation tarifaire pour 2022. Ces hausses n’auront donc aucune incidence pour cette année mais le marché vient à terme fin 2022 », explique Xavier Desgain (Ecolo), l’échevin des bâtiments et de l’énergie.