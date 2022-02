La revue de l’actu de Michel Lecomte: la magie des Jeux opère toujours!

30 ans de Belges en Angleterre

Kompany statufié à City. De Bruyne qui le sera sans doute bientôt. Lukaku revenu à Chelsea. Eden Hazard qui pourrait y retourner. Courtois qui y a fait les beaux jours avant d’être star à Madrid. Vertonghen et Alderweireld, ex-duo défensif sacralisé à Tottenham. Fellaini ex-pilier d’United. Origi sauveur de Liverpool en Ligue des champions il y a quelques années. Le point commun entre la plupart de nos stars de foot de la génération dorée, et on ne les cite pas tous (Batshuayi, Mignolet, etc), c’est d’avoir joué ou de jouer encore en Premier League. Le championnat de foot le plus populaire, le plus « riche », le plus attractif a 30 ans. Née en 1992, la Premier League fonctionne comme une corporation, dont les membres sont les clubs. Quasi tous les meilleurs footballeurs belges y sont passés. C’est Benteke, aujourd’hui à Crystal Palace, qui est celui de nos compatriotes à avoir disputé le plus grand nombre de rencontres.