Plusieurs blessés, de nombreux dégâts en Belgique: Eunice se transforme en «très forte tempête» (direct)

Plusieurs blessés

Une grue-tour est tombée vendredi, peu avant 16 heures, sur le service de gériatrie de l’hôpital de Tournai (CHwapi), a confirmé le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois, à l’agence Belga. Plusieurs personnes ont été blessées, a ajouté M. Delannois.

Une grue-tour qui se trouvait sur le chantier de construction du futur nouvel hôpital de Tournai est tombée, vraisemblablement déstabilisée par le vent, sur les deux étages supérieurs d’un nouveau bâtiment abritant l’un des services de gériatrie de l’hôpital. Ce service était occupé. On dénombre plusieurs blessés, sans toutefois connaître l’état de gravité de leurs blessures. Le bourgmestre a indiqué qu’il se rendait sur les lieux.

Un adolescent de 18 ans est dans un état critique. Alors qu’il faisait du jogging avec sa mère, une branche d’arbre s’est cassée à cause d’une rafale de vent. La branche est tombée sur l’adolescent. L’incident s’est déroulé à Menin selon les informations du Nieuwsblad . Il a été transporté à l’hôpital.

De nombreuses interventions

Une cinquantaine d’interventions ont été menées par les pompiers de Liège à la suite des fortes rafales de vent, ont-ils indiqué. Aucun blessé n’est cependant à signaler. Les interventions s’enchaînent depuis 14h30 pour les hommes du feu sur Liège et sa périphérie. Il s’agit principalement de câbles et de branches tombés sur la route, et des morceaux de toiture qui s’arrachent. Les pompiers de Liège craignent une recrudescence des interventions avec les personnes qui vont rentrer de leur travail et qui risquent de constater d’éventuels dégâts.

Les pompiers de zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, ont été appelés à une trentaine de reprises pour des interventions, a fait savoir la zone de secours qui couvre 19 communes. Les sorties des services de secours concernaient essentiellement des arbres couchés, des obstructions de la voie publique ou encore des toitures envolées.

Le centre de la commune d’Asse (Brabant flamand) devait être évacué vendredi après-midi car le clocher d’une église menace de s’effondrer en raison des vents violents, ont indiqué les pompiers. La phase communale du plan catastrophe a été enclenchée.

Des trains supprimés

Infrabel a présenté ses excuses à ceux qui ont pu ou pourraient être affectés par sa décision tardive d’interrompre partiellement le trafic ferroviaire.

Les informations relatives à la tempête Eunice disponibles jeudi soir «ont conduit Infrabel à sursoir sa décision éventuelle de fermer le réseau, dans l’espoir de pouvoir préserver tout ou partie du trafic prévu le vendredi», explique-t-il.

Les informations à disposition vendredi matin n’ont toutefois laissé entrevoir aucune amélioration et ont conduit Infrabel à interrompre le trafic sur la totalité des provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale, ainsi que sur les grandes lignes autour d’Anvers pendant une partie de la journée.

« Neuf Beaufort de vent en moyenne à la station de mesure de Westhinder actuellement », écrivait le météorologiste sur Twitter un peu avant 13h30. « Eunice est désormais une tempête en Belgique. »

Peu après 14 heures, David Dehenauw a toutefois signalé que les vents avaient atteint 10 Beaufort dans cette même station, ce qui signifie qu’Eunice est à présent classée comme une « forte tempête ».

Un peu plus d’une heure plus tard, vers 15h30, la force du vent s’élevait à 11 Beaufort, selon le météorologiste, Eunice est donc désormais considérée comme « très forte tempête ».

Selon les critères de l’IRM, une tempête est officiellement reconnue comme telle en Belgique si le vent atteint une force de 9 sur l’échelle de Beaufort. Cela signifie qu’il souffle en moyenne à une vitesse d’au moins 75 km/h pendant 10 minutes et à une hauteur de 10 mètres au-dessus d’une station de mesure située sur le territoire belge. Si les vents dépassent 90 km/h, on parle alors de forte tempête. La catégorie « très forte tempête » est atteinte à partir du moment où la vitesse du vent dépasse les 103 km/h.