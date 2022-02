Tensions en Ukraine: pourquoi Vladimir Poutine est à l’heure des choix

Le soudain regain de tension entre Moscou et l’Ouest s’accompagne d’un anniversaire pour Vladimir Poutine. Il y a quinze ans, le chef du Kremlin prenait par surprise les Occidentaux lorsque, à la tribune de la conférence de Munich sur la sécurité, il interpellait vivement les Américains et leurs alliés, critiqués pour leur conception d’un monde unipolaire devant s’imposer à tous, en particulier aux Russes. Ce samedi, Vladimir Poutine ne sera pas à Munich. En Russie, il supervisera des manœuvres des forces stratégiques de son armée, avec des tirs de missiles balistiques et de croisière. Avec un message clair pour le président qui, juste avant sa réélection en 2018, avait lancé « Personne ne voulait nous parler. Ecoutez désormais… » : montrer les muscles russes en plein bras de fer avec les Occidentaux sur fond de reprise des violences dans les territoires pro russes de l’Est de l’Ukraine, au Donbass, entre l’armée ukrainienne et les séparatistes orchestrés par Moscou.