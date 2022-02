Jeux olympiques d’hiver 2022: voici le programme de ce samedi 19 février à Pékin

En cas de médaille d’or sur le départ groupé pour Swings samedi, il s’agirait de la première médaille d’or de la Belgique aux JO d’hiver depuis 1948. À Saint-Moritz, Micheline Lannoy et Pierre Baugniet avaient décroché le titre olympique en patinage artistique.

Les demi-finales du départ groupé débuteront à 8h00 heure belge. Swings sera notamment opposé au Néerlandais Sven Kramer, au Sud-Coréen Jae Won Chung ou encore l’Allemand Felix Rijhnen. Les huit premiers des deux demies seront qualifiés pour la finale prévue à 9h30.

Sandrine Tas sera également au départ du départ groupé dames dont les demi-finales débuteront à 8h45. La finale est elle prévue à 10h00. Tas sera alignée dans la seconde demie avec notamment la Japonaise Nana Takagi, championne olympique en titre.

Avant cela, Thibaut de Marre prendra le départ du départ groupé 50 km en ski de fond à 7h00. Les dernières Belges en action à Pékin seront An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts pour les deux derniers runs du bob à deux en bobsleigh. Quinzièmes après les deux premiers runs, elles tenteront de remonter au classement lors des troisième et quatrième runs prévus à 13h00 et 14h30.

Le programme des Jeux olympiques de Pékin du samedi 19 février (en heures belges):

Bobsleigh

(02h30) Bobsleigh à quatre mixte 1re manche

(04h05) Bobsleigh à quatre mixte 2e manche

(13h00) Bobsleigh à deux femmes 3e manche (An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts)

(14h30) Bobsleigh à deux femmes 4e et dernière manche (An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts)

Curling (tournoi hommes)

(07h05) Finale: Grande-Bretagne — Suède

Curling (tournoi femmes)

(13h05) Finale: Grande-Bretagne — Japon

Freestyle

(02h30) Half-pipe hommes Finale

Hockey sur glace (tournoi hommes)

(14h10) Finale: Finlande - Russie

Patinage artistique

(12h00) programme libre Couples

Patinage de vitesse

(08h00) Mass-start hommes Demi-finales (Bart Swings)

(09h30) Mass-start hommes Finale (Bart Swings, s. r.)

(08h45) Mass-start femmes Demi-finales (Sandrine Tas)

(10h00) Mass-start femmes Finale (Sandrine Tas, s.r.)

Ski alpin

(04h00) Parallèle par équipesHuitièmes de finale

(04h47) Parallèle par équipes Quarts de finale

(05h14) Parallèle par équipes Demi-finales

(05h46) Parallèle par équipes Finale 1