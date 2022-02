Tempête Eunice: une grue tombe sur l’hôpital de Tournai

Une grue-tour est tombée vendredi, peu avant 16h, sur le service de gériatrie de l’hôpital de Tournai (CHwapi), a confirmé le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois, à l’agence Belga. Le service comptait 70 patients et une crèche est installée en-dessous. Une chambre a directement été touchée mais heureusement, seul le grutier a été blessé.

Lors d’une conférence de presse, il a été précisé que le plan d’urgence hospitalier avait été déclenché et que 40 patients ont été évacués vers Ath, Mouscron et Baudour. Le quartier a été évacué pour étudier les risques avec les autres grues, par mesure de prévention. Le parquet est descendu sur place. Le home pour personnes handicapées situé à proximité a été évacué et les résidents ont été relogés provisoirement le temps de l’analyse de risque.