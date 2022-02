Fanny et Steve: «On pensait que cette pandémie serait juste l’affaire de quinze jours»

Le plus compliqué pour nous, bien que nous travaillions tous les deux dans le marketing, c’est finalement la communication avec la famille et les amis. Et même entre nous. A chaque Comité de concertation et devant toutes les incertitudes, on devait bousculer nos envies et on recevait des appels pour savoir quelle date on allait finalement pouvoir choisir. De report en report, certains nous demandaient au bout du compte de faire un petit récapitulatif des dates. On se rend compte qu’on a dû créer un peu de confusion. Pour être certain de ne voir personne débarquer en juin 2022, on a finalement décidé de reporter la grande fête en juin 2023. Enfin, normalement ! Comme vous le voyez, il faudra revoir un peu nos plans puisque notre fils aura alors un an et trois mois. Si ça tombe, il marchera et c’est lui qui nous apportera les alliances, qu’on porte déjà ! On pense d’ailleurs faire un dîner un peu moins grand, mais disposer de plus de temps tous ensemble toute une journée. »