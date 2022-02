John Cockerill a enregistré 1,4 milliard d'euros de commandes pour 2022 (2)

"Actuellement, nous enregistrons des prises de commandes pour 1,4 milliard d'euros pour 2022", a-t-il ajouté.

Parmi les orientations stratégiques, le groupe John Cockerill mise sur la transition énergétique dans le but de développer des solutions technologiques dédiées aux énergies décarbonées. "Au cours de l'année 2021, un peu plus de 450 MW de production hydrogène par électrolyse ont été installés dans le monde. Et sur ces 450 MW, John Cockerill a installé 151 MW, ce qui fait de nous, avec 33 %, le leader mondial incontesté de cette production d'hydrogène", a souligné Jean-Luc Maurange.