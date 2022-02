Salles: déjà des demandes tous les jours pour 2024

Le calcul est simple. Il y a 52 week-ends sur une année et l’on se marie d’ordinaire au printemps, au début de l’été et en automne. Alors quand le château Bayard, à Eghezée, annonce qu’il a déjà 93 événements de ce type « bookés » pour 2022, on se dit inévitablement que les couples sont prêts à tous les sacrifices pour célébrer leurs noces dans un endroit aussi prestigieux.