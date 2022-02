Thibaut Courtois est-il le meilleur gardien du monde? Nos experts donnent leur avis dans «En attendant le match» (vidéo) Dans « En attendant le match », le talk foot de Sudinfo et Le Soir, nos experts Jean-François Remy, Christine Schréder, Frédéric Larsimont et Gregory Bayet sont revenus sur le cas Thibaut Courtois. Meilleur gardien du monde ou gardien sous-coté ?

Capture d’écran.

Publié le 18/02/2022

Thibaut Courtois est-il le meilleur gardien du monde ? Les critères sont évidemment nombreux, et surtout variables en fonction des situations des clubs. Là où il est plus facile de se positionner, c’est au niveau des statistiques. Et là, Thibaut Courtois et Edouard Mendy (Chelsea) semblent clairement se détacher. – Buts toutes les 90 minutes : le Diable encaisse 0,73 but par match, seul Edouard Mendy fait mieux que lui en Europe avec 0,67 but encaissés.

– Clean sheets pour 90 minutes : moins bien classé, la faute certainement à une défense madrilène un peu fragilisée, Courtois est en 5ème position dans le classement avec 0,42 clean sheet toutes les 90 minutes. – Tirs arrêtés : personne ne fait mieux que lui en Europe, il arrête 79,9 % des tentatives adverses, un chiffre impressionnant. Seul Edouard Mendy le talonne avec 78,6 % – Tirs au but : Thibaut Courtois arrête 33 % des penalties, dans ce registre seul Manuel Neuer et ses 50 % font mieux que lui. Les chiffres ne mentent pas. Courtois répond présent dans la quasi-totalité des critères étudiés, ce qui confirme son niveau impressionnant de ces 2-3 dernières années. Blacklisté des récompenses ? Une saison 2020-2021 exceptionnelle sur le plan individuel, Courtois a répondu présent durant toute l’année et a permis aux hommes de Zidane d’atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions, et a maintenu l’espoir d’un titre en Liga jusqu’à la dernière journée. Pourtant, que cela soit pour le trophée Yachin (organisé par France Football), ou le prix The Best (décerné par la FIFA), il n’y a aucune trace du Madrilène parmi les finalistes. Il obtient une très controversé huitième place au trophée Yachin, et ne fait même pas partie des 5 nommés concernant le prix décerné par la FIFA. La saison blanche du Real Madrid justifie-t-elle ce résultat ? Ça serait étonnant quand on sait qu’Alisson Becker et Kasper Schmeichel le devancent.