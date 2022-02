Plusieurs blessés, d’importants dégâts: la tempête Eunice frappe la Belgique (direct)

Plusieurs blessés

Une grue-tour est tombée sur le service de gériatrie de l’hôpital de Tournai (CHwapi). Seul le grutier a été blessé. Une grue-tour qui se trouvait sur le chantier de construction du nouvel hôpital de Tournai est tombée, vraisemblablement déstabilisée par le vent, sur les deux étages supérieurs d’un nouveau bâtiment abritant l’un des services de gériatrie de l’hôpital. Le personnel et les patients sont indemnes et ont tous été évacués vers une autre aile de l’hôpital. Seul le grutier a été blessé et a dû être désincarcéré par les services de secours. Il était conscient lors de sa prise en charge par les ambulanciers.

Une personne a été blessée par une toiture qui s’est envolée vendredi après-midi à Liège. Un centre de crise a été ouvert par la ville. La victime a été percutée par la chute d’une toiture, rue Basse-Wez dans le quartier d’Amercoeur à Liège.

Une personne a été blessée à la suite de la chute d’un arbre sur une voiture vendredi vers 15 heures à Wépion (Namur). L’arbre est tombé au niveau du pare-brise. Blessé, le conducteur a été pris en charge par une équipe de la Croix-Rouge.

Un pignon de maison s’est effondré sur deux voitures à Ransart (Hainaut). Une jeune fille, coincée dans une des deux voitures, a été désincarcérée par les hommes du feu avant d’être transportée en milieu hospitalier.

Un adolescent de 18 ans est dans un état critique. Alors qu’il faisait du jogging avec sa mère, une branche d’arbre s’est cassée à cause d’une rafale de vent. La branche est tombée sur l’adolescent. L’incident s’est déroulé à Menin (Flandre occidentale) selon les informations du Nieuwsblad . Il a été transporté à l’hôpital.

De nombreuses interventions

A Uccle un arbre est tombé sur une voiture. Les secours comptabilisent plus de 300 demandes d’interventions. Il n’y a pas eu de blessé. Des dizaines d’interventions sont toujours en cours. Une centaine étaient déjà clôturées. Environ 200 sont en attente.

Très sollicités, les pompiers du Brabant wallon sont débordés. La plupart des missions concernent des branchages et arbres arrachés qui obstruent notamment des voiries. Toutes les équipes des différents postes de la zone de secours sont déployées sur le terrain. De nombreuses voiries ont dû être temporairement fermées à la circulation, dont la chaussée de Wavre à hauteur de Lathuy, la nationale 93 à Villers-la-Ville, la chaussée de Charleroi à Perwez ou encore la nationale 275 à hauteur de Court-Saint-Étienne.

En province de Liège, des arbres sont tombés, notamment du côté de Cointe, Grivegnée et Chênée, des tuiles se sont envolées, tandis que des panneaux de signalisation et de chantiers sont au sol à de nombreux endroits. La sortie du tunnel de Cointe, quai Banning, est fermée à la suite de la chute d’un arbre qui obstrue la circulation. La police de Liège assure que plusieurs dizaines d’interventions sont en cours dans sa zone. Un centre de crise, supervisé par le bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer, coordonne les opérations depuis l’Hôtel de police. Pompiers, bûcherons, services de la ville et policiers travaillent sans relâche.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont reçu ces dernières heures de nombreux appels. La caserne de Charleroi est fortement sollicitée. Les pompiers locaux sont notamment intervenus rue Nicolaï à Ransart à la suite de la chute du pignon d’un mur sur deux véhicules stationnés.

Deux voiries ont également été fermées à la circulation à Courcelles, depuis le milieu de l’après-midi. « La rue de Trazegnies et la rue du Nord vont être rendues interdites à la circulation. La première pour cause de tuiles d’une toiture qui s’envolent. La seconde à cause d’un poteau électrique tombé », a annoncé la commune de Courcelles sur sa page Facebook.

Les pompiers de zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, ont été appelés à une trentaine de reprises pour des interventions, a fait savoir la zone de secours qui couvre 19 communes. Les sorties des services de secours concernaient essentiellement des arbres couchés, des obstructions de la voie publique ou encore des toitures envolées.

Le centre de la commune d’Asse (Brabant flamand) devait être évacué vendredi après-midi car le clocher d’une église menace de s’effondrer en raison des vents violents, ont indiqué les pompiers. La phase communale du plan catastrophe a été enclenchée.

Une partie du toit de la Ghelamco Arena, le stade de La Gantoise, s’est envolée. Dans la foulée, la Pro League a annoncé que le match prévu vendredi soir entre La Gantoise et Seraing est reporté.

Le centre de la commune d’Asse (Brabant flamand) a été fermé à la circulation car le clocher d’une église menace de s’effondrer en raison des vents violents, ont indiqué les pompiers. La phase communale du plan catastrophe a été enclenchée. Les morceaux de clocher qui sont tombés n’ont apparemment pas fait de victimes, selon les pompiers.

Les pompiers de Flandre occidentale et de la province d’Anvers sont fortement sollicités. En Flandre occidentale, où les rafales de vent peuvent atteindre jusqu’à 130 km/h, les pompiers du Westhoek avaient déjà été appelés plus de 900 fois. La plupart des interventions concernent des dégâts de toiture, des chutes de branchages ou d’arbres et des panneaux solaires et câbles électriques arrachés. Selon Kristof Louagie, près de 600 interventions sont encore en attente.

Déstabilisés par les violentes bourrasques de vent, trois camions ont été renversés sur la N8 entre Ypres et Furnes. Les pompiers ont à chaque fois dû désincarcérer les conducteurs, qui ont été emmenés à l’hôpital. Sur l’A19, le trafic routier a également été perturbé pendant une heure entre Ypres et Courtrai en raison d’un arbre tombé sur la chaussée.

A Bruges, les pompiers avaient reçu quelque 200 appels en fin d’après-midi, tandis que dans le sud de la Flandre occidentale, ceux de la zone Fluvia en avaient enregistré plus de 460.

La tempête provoque également des dégâts dans la province d’Anvers. Vers 17 heures, les pompiers de la zone Antwerpen comptabilisaient plus de 300 appels, essentiellement pour des toitures et des panneaux solaires emportés par le vent ainsi que des chutes d’arbres et de poteaux électriques. Les riverains ont été priés de rester chez eux dans la mesure du possible. La zone de secours Rand comptait quant à elle plus de 130 interventions vers 15h30. « Nos équipes traitent tous les appels, mais le temps d’attente peut être long », a-t-elle signalé sur Twitter.

À lire aussi Eunice, la tempête qui pourrait battre des records

Des trains supprimés et la reprise du trafic « où c’est possibble »

La circulation des trains a repris « où c’est possible » à 18 heures, a annoncé Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Le trafic avait été interrompu sur plusieurs lignes en raison des fortes rafales de vent, vendredi à 14h00. Les deux Flandres ainsi que les grandes lignes autour d’Anvers avaient été mises à l’arrêt. Sur d’autres lignes, la vitesse a été limitée à 80 km/h. Etre Jette et Opwijk, un train a percuté un toit d’abri de jardin. Les vingt passagers à bord ont dû poursuivre leur voyage en bus.

Entre Braine-l’Alleud et Linkebeek, ce sont des éléments métalliques qui perturbent le trafic. Les chutes de branche et d’arbre causent d’autres difficultés dans le Brabant flamand (Diest-Zichem), ainsi qu’à Coxyde ou encre Schulen (Limbourg). La situation a par ailleurs pu être rétablie à plusieurs endroits, notamment à Zaventem, Diegem et Torhout (Flandre occidentale).

A Mons, une toiture d’habitation menace de tomber sur les voies. Les pompiers ont demandé l’arrêt des circulations. Le trafic est aussi interrompu entre Mouscron et Froyennes. Les barrières de plusieurs passages à niveau ont été arrachées par le vent. A Fleurus, une bâche s’est envolée dans la caténaire. Des objets métalliques sont encore à l’origine d’une interruption de la circulation entre Namur et Andenne en raison d’objets métalliques dans les voies. Entre Gembloux et Rhisnes, c’est à cause d’un arbre menaçant de tomber sur les voies.

De Lijn interrompt la circulation des bus

De Lijn a décidé d’interrompre la circulation des bus en Flandre occidentale en raison des fortes rafales. « Il y a beaucoup d’obstacles sur les routes. Ce n’était vraiment plus sûr. » Tous les bus ont été rappelés vers les dépôts, dont ils ne sortiront plus avant 18 heures. La circulation du tram de la Côte avait déjà été suspendue plus tôt dans l’après-midi.