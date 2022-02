Traiteurs: entre concurrence et recherche de personnel

Le problème pour les couples, c’est de trouver une date et une salle, puis des prestataires de services. Je suis sollicité tous les jours pour des offres, alors que ce n’est pas ma spécialité. La complication se pose donc chez nous avec la question du temps, de la période à laquelle doit se faire le mariage et de la remise d’offre en fonction de la flambée des prix. D’aucuns ont encore en tête les offres remises il y a deux ans mais, entre-temps, après deux ans d’inactivité et l’inflation, de 7,8 % en janvier contre 1 % annuel jusqu’ici, tout a augmenté. Prenons le seul exemple de l’huile d’olive, la hausse est de 32 % entre juillet et février. Quant au jour J de la fête à organiser, nous devons faire face au problème de personnel, qui est criant et généralisé pour tout le secteur. »