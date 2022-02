"Bleu vallon", le label du blanc-bleu belge équitable promu auprès de l'horeca

"Ce BBB n'a rien à voir avec celle que l'on peut trouver en supermarché", note Dany Derval, le président de Belgiumeats qui commercialise le produit.

Le cahier des charges imposé pour obtenir le label reprend en effet plusieurs exigences. L'animal doit être né, élevé, abattu et découpé en Belgique. Il doit être nourri en pâture, du printemps à l'automne et pour le reste avec un maximum d'aliments locaux. Il est bien sûr certifié de la race blanc-bleu-belge. Seules les femelles âgées entre 48 et 84 mois, ayant vêlé au moins deux fois, sont éligibles au label. Et enfin, l'élevage doit avoir un caractère familial et durable tandis que les animaux doivent y être respectés.

"Un comité avalisera les candidats exploitants suivant ces critères, après discussion et visite en ferme", notent les concepteurs du projet.