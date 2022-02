Robes et photos: les demandes reprennent en mode «last minute»

Les photographes et les spécialistes des tenues de mariage connaissent un regain d’activité. Toutefois, ils perçoivent encore la réticence des couples à organiser des fêtes longues, coûteuses et avec beaucoup de convives.

Les spécialistes des robes blanches nuptiales semblent avoir fini de manger leur pain noir. « C’était mortel depuis le début du covid. J’ai perdu 70 % de mon chiffre d’affaires en 2020. J’ai connu une reprise l’été dernier avant un arrêt brutal entre septembre et novembre derniers. Mais là, ça redémarre fort. Je suis même débordée et fatiguée », témoigne Christine Gunay, cogérante de Chris & Chris, magasin bruxellois dédié depuis 30 ans au mariage. « Oui, nous sentons que nos affaires se ravivent », confirme Nathalie Guidotti, de Love Sweet Etc., situé à Bruxelles également. « Mais nous nous sommes encore loin de notre niveau de 2019 ». Chez Diadème, à Laeken, c’est même « encore très calme. La reprise sera lente ou pourrait exploser d’un seul coup. Mais pour le moment, nous tournons toujours au ralenti ».