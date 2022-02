Le casse-tête des mariages en 2022 et 2023

2020 aura été l’année avec le nombre d’unions historiquement le plus bas en Belgique. Un certain rattrapage s’est fait depuis, mais les mariés de 2021 se télescopent dans les salles et chez les traiteurs avec ceux de 2022…

Tout est une question de choix. On aurait certes préféré faire la fête comme tout le monde, mais les circonstances nous ont forcés à nous recentrer sur la cérémonie, l’engagement et moins ce qui était autour. On a dû attendre que tout le monde soit vacciné, sauf les enfants, car mon père était immunodéprimé. Mais cela s’est bien passé au final, avec 200 personnes maximum à la réception et cent à table. On n’a pas fait de soirée car on aurait dû porter le masque. Et ce qui nous réjouit, c’est que personne n’a attrapé le virus ce jour-là ! »