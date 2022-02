Tensions Est-Ouest: Joe Biden, excédé, bat le rappel de ses alliés de l’Otan

Washington est plus convaincu que jamais que les provocations russes augurent d’une invasion imminente de l’Ukraine. Et le président Biden soupèse les rares options encore existantes pour essayer d’enrayer le conflit.

L’accalmie promise par Moscou n’aura pas duré. Prenant acte des bombardements russes de plus en plus nombreux aux confins de la région séparatiste ukrainienne du Donbass, Joe Biden devait s’entretenir vendredi avec ses homologues occidentaux au sein de l’Otan, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz (tout juste de retour de Moscou) et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

La veille, le président américain avait rétorqué à un journaliste du Wall Street Journal n’avoir prévu aucun échange téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, visiblement excédé par les imprécations belliqueuses de ce dernier.