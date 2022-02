Pourquoi certaines personnes n’ont jamais contracté le coronavirus

Alors que la vague omicron a déferlé sur la Belgique comme ailleurs, certains individus résistent encore et toujours à l’envahisseur, parfois dans leur foyer même. Comme Antoine, dont la femme et deux de leurs trois enfants ont été infectés par le variant delta à l’automne et toute la famille – sauf lui, à nouveau – par omicron en janvier : « Nous avons fait plus ou moins attention la première fois. Mon épouse s’est isolée dans une partie de la maison avec les deux garçons et moi, je suis resté avec notre aînée qui était négative. Mais quand ils ont tous été réinfectés en janvier, on est restés ensemble. Je me souviens avoir pris mon petit garçon dans les bras toute une soirée et… rien. »