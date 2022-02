Pourquoi l’Exécutif des musulmans risque de perdre sa reconnaissance

Pressé par le ministre de la Justice depuis un an, l’Exécutif des musulmans a transmis son projet de renouvellement. Une semaine plus tard, Van Quickenborne leur claque la porte au nez et démarre la procédure de retrait de reconnaissance.

La coupe est pleine pour le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), qui a annoncé ce vendredi matin sur les ondes de De Ochtend avoir entamé la procédure de retrait de reconnaissance officielle de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB). L’organe représentant officiel de la communauté musulmane en Belgique traîne un parcours plutôt chaotique, et n’est désormais plus considéré comme « un partenaire de discussion » par l’État fédéral.

L’Exécutif regrette « qu’un dialogue serein avec le ministre n’ait pu être possible » et rappelle que « la séparation de l’Eglise et de l’Etat est garantie par la Constitution. » Le fonctionnement interne de l’organe en charge de la gestion temporelle du culte fait débat depuis des années, accusé de manque de transparence ainsi que de perméabilité aux influences de pouvoirs étrangers, turcs et marocains essentiellement.