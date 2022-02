La tempête Eunice fait plusieurs blessés en Belgique

Une grue-tour est tombée vendredi, peu avant 16 heures, sur le service de gériatrie de l’hôpital de Tournai (CHwapi), a confirmé le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois, à l’agence Belga. Seul le grutier a été blessé, a-t-on appris auprès des services de secours. Une grue-tour qui se trouvait sur le chantier de construction du nouvel hôpital de Tournai est tombée, vraisemblablement déstabilisée par le vent, sur les deux étages supérieurs d’un nouveau bâtiment abritant l’un des services de gériatrie de l’hôpital.

Le personnel et les patients sont indemnes et ont tous été évacués vers une autre aile de l’hôpital. Seul le grutier a été blessé et a dû être désincarcéré par les services de secours. Il était conscient lors de sa prise en charge par les ambulanciers.