Nordahl Lelandais condamné à perpétuité pour le meurtre de Maëlys

Après plus de 6 heures de délibération, le jury de la cour d’assises de l’Isère, à Grenoble, a reconnu Nordahl Lelandais coupable de la séquestration suivie du meurtre de la petite Maëlys de Araujo, 8 ans, en 2017. Les six jurés tirés au sort et les trois juges professionnels ont également reconnu l’accusé coupable d’agressions sexuelles sur deux de ses petites-cousines.

S’exprimant une ultime fois vendredi matin, comme la procédure l’y autorise, l’ancien maître-chien avait réitéré ses aveux et des excuses. « Je reconnais l’intégralité des faits qui me sont reprochés avec sincérité. Je sais que les familles n’accepteront jamais mes excuses mais je leur présente avec la plus grande sincérité. Je vais entamer un travail sérieux sur moi, j’ai entendu les experts. J’ai déjà commencé mais je vais approfondir. Je présente mes excuses à toutes les familles à qui j’ai fait du mal. »

Debout dans le box, Nordahl Lelandais a accueilli le verdict calmement. Sans réaction apparente. La famille de Maëlys a reçu l’annonce avec une forme de sérénité également, mais aussi énormément d’émotion. Les avocats des parties civiles et leurs clients se sont échangés des mots et des gestes de soutien à l’écoute du verdict. Notamment envers Coleen, 16 ans, la grande sœur de Maëlys, dont le témoignage bouleversant a participé au cours du procès à faire évoluer la version du tueur. Interrogée à l’issue du réquisitoire, jeudi, Coleen avait déclaré qu’elle allait désormais « apprendre à vivre avec, mais on ne l’oubliera pas. [Maëlys] sera à jamais inscrite dans ma mémoire. C’est ma force au quotidien, mes parents aussi. J’essaye d’être là pour eux le plus possible. » Après quatre ans et demi d’enquête et de procédure, la famille de Araujo peut tourner cette page judiciaire.