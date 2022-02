Bourse de Bruxelles - Le rouge l'a emporté à la veille du week-end

Umicore (36,77) ne gagnait plus que 0,49% en compagnie de Elia (118,00) et UCB (87,12), en hausse de 0,60% et 0,65%, alors que Solvay (108,30) et Galapagos (58,75) perdaient 1,32% et 0,88%.

AB InBev (55,82) avait viré de 0,09% à la baisse, KBC (74,42) et Ageas (42,75) cédant de même 0,64% et 1,61% en compagnie des immobilières qui terminaient de 0,17% à 0,87% dans le rouge.

Sofina (341,80) et Telenet (31,72) étaient négatives de 0,70% et 0,31%, Orange Belgium (19,48) gagnant par ailleurs 0,62% tandis que Bpost (5,91) se dépréciait de 1%.

D'Ieteren (144,90) et Exmar (4,25) étaient en baisse de 2,5% et 4,4%, Kinepolis (57,15) reperdant 6,8% après son bond de 9,2% de la veille. Accentis (0,07) et Iep Invest (9,80) se distinguaient par contre en bondissant de 12,7% et 6,5%, celle-ci à la veille la publication de ses résultats. Inclusio (17,72) et Befimmo (32,20) reculaient de 2,9%, Barco (20,56) et CFE (118,40) de 3,5% et 2,8%.

Bone Therapeutics (0,46) chutait enfin de 4,3% tandis que Mithra (18,70) et Oxurion (1,77) abandonnaient 3,4% et 3,7% ; Nyxoah (17,76), Acacia Pharma (1,46), Advicenne (6,82) et Sequana Medical (6,50) reculant de plus de 2% chacune, ce que gagnait par contre Biocartis (2,80).