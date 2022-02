Sporting Charleroi: Mazzù a rendu la suite possible

Quand on regarde le Sporting de Charleroi version 2018-2019, le dernier de Felice Mazzù, puis celui qui se produit depuis le début de la saison sous Edward Still, un monde de différence saute aux yeux sous de nombreux aspects. Le matricule 22 s’est métamorphosé ces derniers mois et Felice Mazzù lui-même va probablement ouvrir de grands yeux ce samedi en revenant au boulevard Zoé Drion, en tant qu’adversaire pour la première fois depuis mi-septembre 2019, quand le changement était moins net alors qu’il avait vidé son casier quelques mois auparavant.