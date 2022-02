Fidèle à ses principes avec l’Union: «J’ai retrouvé la même personne»

Arrivé à l’Union il y a plus d’un an et demi, Felice Mazzù a réalisé des miracles, permettant à l’Union de s’extirper de D1B jusqu’à se hisser au sommet de la D1A. Pour autant, le coach saint-gillois, lui, ne semble pas avoir dérogé à ses principes. C’est ce que Damien Marcq a pu constater lorsqu’il a débarqué à la Butte durant l’été 2021. Il avait, à cette occasion, retrouvé un coach qu’il avait eu durant quatre saisons à Charleroi, entre 2013 et 2017. Mais qu’il n’avait jamais perdu de vue. « On continuait à se tenir au courant , à s’envoyer des messages et à s’appeler, même quand j’évoluais à Gand et à Zulte. Cela fait dix ans qu’on se connaît. J’ai pu remarquer, quand je suis arrivé à l’Union, que son envie de nous apprendre le football, de nous expliquer ce qu’il attend de nous au niveau de nos mouvements et de nos courses est restée intacte. J’ai retrouvé la même personne, avec sa joie de vivre et le fait qu’il mette une bonne atmosphère dans le groupe. Il parle toujours autant avec les joueurs. Et ce, quel que soit leur statut.