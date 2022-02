Analyse: dernière chance

Evidemment, ce n’était pas prévu. Pas prévu le covid et ses conséquences sur l’économie et le moral des Wallons. Pas prévues les inondations de juillet, les victimes, les destructions et la nécessité d’investir massivement pour reconstruire. Double fatalité pour une région qui n’en avait pas besoin.

En 2019, lorsqu’il a décidé de prendre à nouveau la tête du gouvernement régional, Elio Di Rupo voulait engager la Wallonie sur la voie de la relance et de la transition. La majorité PS-MR-Ecolo a pris de plein fouet le mur de la crise sanitaire et celui de la catastrophe naturelle.