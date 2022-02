Tensions Est-Ouest: pour les Belges d’Ukraine, «pas de raison de partir» malgré le vent de panique

Il y a une semaine, on leur conseillait de plier bagages et de rentrer en Belgique. Comment se sentent les Belges expatriés en Ukraine ? Ont-ils suivi le conseil des Affaires étrangères ?

Bernard Wilem, Ardennais d’origine, vit en Ukraine depuis 22 ans. Actuellement basé à Lviv, dans l’ouest du pays, il dédramatise : « J’entends et je lis beaucoup de bêtises ces derniers jours. Il y a de grandes marges de différences avec la réalité ». Pour le chef d’entreprise, « les expatriés ne comprennent pas toute cette agitation ». Et rapporte un quotidien banal à Lviv, – « comme si de rien n’était » – à l’exception peut-être du personnel diplomatique qui a quitté la capitale : « Ils ont tous débarqué du jour au lendemain, on a tout le personnel des ambassades ! »