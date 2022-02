Jelle Spruyt, coach de Bart Swings: «S’il ne décroche pas de médaille, il sera le premier déçu»

Il y a quatre ans, à Pyeongchang, il était à ses côtés pour le coacher sur la route d’une épatante médaille d’argent olympique lors de la mass start, cette épreuve en ligne en patinage de vitesse qui fait penser à une course cycliste sur glace avec, le plus souvent, un sprint final de folie. Ce samedi, c’est depuis son domicile que Jelle Spruyt, l’entraîneur qui accompagne Bart Swings depuis ses débuts en patinage en ligne et qui l’a accompagné lors de sa conversion sur glace, suivra sa demi-finale et, logiquement, sa finale.