Elio Di Rupo sur la semaine des quatre jours façon Vivaldi: «Quoi? Un recul? Au contraire, c’est une conquête!»

La Vivaldi invente la nouvelle semaine des quatre jours : faire les cinq jours en quatre, avec des journées de 9 heures et plus. On est loin du projet socialiste.

Eh bien vous vous trompez. Je crois que le monde politique est souvent en retard par rapport aux réalités qui s’imposent d’elles-mêmes. Aujourd’hui, parmi les gens qui travaillent, il y a une très grande aspiration à avoir beaucoup plus de souplesse. Peut-être à travailler quatre jours, avec un week-end plus long. Avoir une semaine en travaillant plus, une autre moins, pour garder les enfants, être avec son conjoint, etc. Cette souplesse-là, c’est une grande demande…

… Une demande des entreprises surtout.