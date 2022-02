Coronavirus: une vie de chien pour nos canidés déconfinés

Le confinement, une aubaine pour les chiens ? Une information qui peut faire sourire mais qui est plutôt évidente. « Le chien s’est habitué à un rythme de vie où son maître est présent toute la journée, » explique Julie Willems, comportementaliste au centre « Animal Behaviour » de Jodoigne. Nouvelles petites attentions, balades et exercices physiques supplémentaires rythmaient la vie de nos toutous confinés. Et puis, « du jour au lendemain, les gens se sont remis à travailler en laissant leur chien seul entre 8h. et 10h. par jour sans l’avoir préparé à cette solitude. » Ce qui donne lieu à l’apparition (ou à la réapparition) d’un trouble : l’anxiété de séparation.