Verschaeren va redonner de l’éclat au Nº10

Le jeune attaquant du Sporting (20 ans), ne portera plus le 51, mais bien un numéro emblématique qui, ces dernières années, ne signifiait plus grand-chose à Anderlecht

Dans un « team », il ne peut pas y avoir « que des numéros 10 », n’en déplaise au rappeur français Booba. Il n’y en a qu’un seul et, depuis des décennies, il représente souvent le joueur le plus important d’un effectif, même si cette tradition s’est quelque peu perdue dans l’évolution du football, où l’essence même du meneur de jeu n’est certainement plus la même aujourd’hui. Ce constat doit peut-être enlever un peu de pression à Yari Verschaeren, passé du 51 au 10 ce vendredi, qui ne se considère pas forcément comme le meilleur joueur d’Anderlecht en ce moment. « Dans le football, c’est un très beau numéro. Vous n’avez pas tous les jours la chance de pouvoir le porter. Mais cela reste un numéro dans le dos. Que ce soit le 51 ou le 10, je n’ai pas plus de pression. Cela doit me donner un boost supplémentaire », assure le Diable (6 caps), qui a reçu sa nouvelle vareuse des mains de son coéquipier, en club comme en sélection, Hannes Delcroix. « Je ne savais pas que Hannes allait venir pour me le donner !