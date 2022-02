La formation des gardiens, l’éclaircie dans le ciel de Sclessin

Le temps passe, les souvenirs et les légendes restent. Quand on évoque le Standard, on pense à Roger-la-Honte mais aussi à ses gardiens de but. Pendant deux décennies, Jean Nicolay, Christian Piot et Michel Preud’homme ont installé le club de Sclessin parmi les meilleurs formateurs de gardiens. « C’est une question d’émulation. Quand un club a un bon gardien, il en a souvent deux ou trois dans la foulée car on veut toujours faire mieux que celui qui est devant. » Un constat que ces trois grands gardiens ont tous tiré à un moment ou l’autre de leur carrière.