Un mort, des blessés, le trafic aérien à l’arrêt… la tempête Eunice met la Belgique sens dessus dessous

On déplore une victime à Ypres. Les pompiers sont débordés. Les dégâts sont nombreux.

La tempête Eunice, requalifiée par l’Institut royal météorologique (IRM) en très forte tempête, a balayé vendredi après-midi la Belgique, faisant un mort et une demi-douzaine de blessés, occasionnant d’importants dégâts et une certaine pagaille dans les transports, selon un bilan encore très provisoire.

Les vents, qui ont d’abord frappé les Flandres et le Hainaut, sans pour autant épargner les autres provinces, ont atteint 11 Beaufort et largement dépassé les 100 km/h, avec un pic de 133 km/h mesuré à l’aéroport d’Ostende.

Un mort et plusieurs blessés

Sans surprise, la force du vent a été particulièrement soutenue au littoral. A quelques kilomètres des côtes, Eunice a coûté la vie à un homme de 79 ans, tombé dans l’eau depuis son bateau de plaisance dans le port d’Ypres. Le septuagénaire a pu être rapidement extrait de l’eau mais il est finalement décédé à l’hôpital où il avait été emmené dans un état critique.

En outre, deux navires à la dérive, un pétrolier et un bateau cargo, se sont retrouvés vendredi dans des parcs éoliens au large de la Côte belge.

Les vents déchainés ont également fait plusieurs blessés.

A Tournai, une grue-tour est tombée sur le service de gériatrie de l’hôpital de CHwapi/ Seul le grutier a été blessé. Une grue-tour qui se trouvait sur le chantier de construction du nouvel hôpital de Tournai est tombée, vraisemblablement déstabilisée par le vent, sur les deux étages supérieurs d’un nouveau bâtiment abritant l’un des services de gériatrie de l’hôpital. Le personnel et les patients sont indemnes et ont tous été évacués vers une autre aile de l’hôpital. Seul le grutier a été blessé et a dû être désincarcéré par les services de secours. Il était conscient lors de sa prise en charge par les ambulanciers.

A Liège, une personne a été blessée par une toiture qui s’est envolée. Un centre de crise a été ouvert par la ville. La victime a été percutée par la chute d’une toiture, rue Basse-Wez dans le quartier d’Amercoeur à Liège.

A Ransart dans le Hainaut, un pignon de maison s’est effondré sur deux voitures.Une jeune fille, coincée dans une des deux voitures, a été désincarcérée par les hommes du feu avant d’être transportée en milieu hospitalier.

A Wépion dans la province de Namur, une personne a été blessée à la suite de la chute d’un arbre sur une voiture. L’arbre est tombé au niveau du pare-brise. Blessé, le conducteur a été pris en charge par une équipe de la Croix-Rouge.

A Menin (Flandre occidentale), un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé par la chute d’une branche d’arbre et se trouvait dans un état critique. Même scénario à Wépion, près de Namur, où une personne a été blessée par la chute d’un arbre sur une voiture.

A Gand, c’est la chute d’un panneau solaire qui a grièvement blessé un homme à la tête, le laissant entre la vie et la mort.

Toit envolé à Brussels Airport

Les fortes rafales de vent qui s’abattent sur la Belgique ont emporté une partie du toit du terminal de l’aéroport de Bruxelles. Le porte-parole de Brussels Aiport, Ihsane Chioua-Lekhli a déclaré à 7sur7 : « Certains panneaux du toit du terminal A se sont détachés en raison des violentes rafales. Cependant, il n’y a pas eu de victimes. Un périmètre a été mis en place sur le tarmac et à l’intérieur du bâtiment, une zone a été fermée aux passagers et au personnel ».

En raison des conditions météo, et la tempête Eunice, le trafic aérien a été interrompu. « Il est actuellement trop dangereux de charger et décharger les avions », explique le porte-parole.

Chaos sur le rail

Le trafic ferroviaire n’avait pas encore repris dans la majeure partie de la Belgique à 20 heures vendredi soir. Selon les témoignages sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers attendent toujours un train, notamment dans les gares de Bruxelles, Anvers et Gand. La SNCB indique vendredi soir que la priorité est de ramener les gens chez eux. « Si ce n’est pas par le train, alors par d’autres moyens », explique Bart Crols, porte-parole de la SNCB. « Nous n’abandonnerons personne ».

Des vérifications de sécurité sont encore en cours sur la plupart des lignes, ce qui implique une baisse de la vitesse des trains. « La circulation des trains a repris ici et là », précise M. Crols, sans pouvoir donner une heure de reprise du trafic pour les grandes liaisons comme Bruxelles-Gand-Bruges ou Anvers-Gand. « Nous ne pourrons reprendre que lorsque les itinéraires seront sûr. »

La SNCB a annoncé sur Twitter peu après 20h00 que le trafic ferroviaire en Flandre occidentale et orientale était toujours complètement à l’arrêt.

Si les trains ne peuvent toujours pas circuler sur certaines lignes ce soir, d’« autres moyens » seront trouvés, a affirmé Bart Crols. Vers 20 heures, De Lijn a annoncé que le trafic des bus et des trams serait progressivement rétabli à Anvers, en Flandre orientale et en Flandre occidentale.

A 18 heures, Infrabel avait déjà annoncé que la circulation des trains reprendrait « lorsque ce serait possible ».

Infrabel avait interrompu le trafic ferroviaire à 14 heures sur une grande partie du réseau en Flandre, notamment en Flandre occidentale et orientale et à Anvers, en raison des vents forts liés à la tempête Eunice. Les trains circulaient à une vitesse réduite sur les autres lignes du pays.

De nombreuses interventions

Les services de secours sont essentiellement appelés pour des arbres couchés, des obstructions sur la voie publique ou encore des toitures envolées. A Uccle un arbre est tombé sur une voiture.

Le centre de la commune d’Asse (Brabant flamand) a dû être évacué car le clocher d’une église menaçait de s’effondrer.

Un clocher d’église menace de s’effondrer à Asse. - Belga

Les vents ont atteint une vitesse maximale de 133 km/h à Ostende

Les vents charriés par la tempête Eunice ont atteint vendredi après-midi une vitesse maximale de 133 km/h, mesurée à l’aéroport d’Ostende, a indiqué le responsable du service météorologique de l’IRM, David Dehenauw, sur Twitter.

Nieuport. - Roger Milutin.

Selon le météorologue, la tempête a commencé à perdre en intensité vers 17 heures à la côte. « Et cela devrait suivre rapidement sur le reste de la Flandre occidentale », où étaient attendues les rafales les plus puissantes, a-t-il ajouté.

Des bourrasques d’une vitesse de 100 km/h restent cependant possibles localement en Flandre occidentale, puis dans l’intérieur des terres dans quelques heures.

A ce jour, la tempête de 1990 détient le record de puissance, avec des vents d’une vitesse maximale de 168 km/h mesurée à Bevekom, dans le Brabant flamand.