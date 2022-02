Pairi Daiza: 3 millions de visiteurs en quête d’«amour»

La crise passée, le parc d’Eric Domb reprend sa marche en avant : des dizaines de millions d’investissements et un objectif de 3 millions de visiteurs dans 5 ans. Avec l’ambition de rayonner bien davantage, désormais, « au service de la protection des espèces et de l’environnement ».

Quel patron, autre que celui de Pairi Daiza, peut se permettre d’annoncer qu’en 2022, « l’amour sera roi » ? En ne reléguant qu’au rang d’anecdote ou presque un investissement en cours de plus de 100 millions d’euros dans une serre de 4 hectares, de 20 mètres de haut, qui reproduira, au cœur de la Wallonie, le biotope de l’Amazonie ?…

Il est comme cela, Eric Domb, à la fois rêveur et patron d’un jardin zoologique qui emploie désormais 500 personnes en direct et accueillait, avant la crise sanitaire, quelque 2,2 millions de visiteurs en rythme annuel. « Comme d’autres, nous avons bu la tasse en 2020 », assure-t-il. « La chute de notre fréquentation (moins de la moitié de visiteurs en 2020) nous a financièrement malmenés parce que plus nous grandissons, plus nos coûts sont élevés : prendre soin des animaux du parc, aujourd’hui, c’est 100.000 euros par jour, et c’est incompressible. »