Dario Argento: «Je fais des films pour ne pas avoir à guérir de mes maladies»

Avec son allure tranquille, son petit sourire, son air de nonno blagueur et son calme apparent derrière un petit regard malicieux, on a du mal à croire que c’est dans la tête de ce sympathique monsieur de 81 ans que sont nées les idées qui ont fait frissonner des générations de fans de films d’horreur. Dario Argento est le pape du giallo, le cinéma d’épouvante à l’italienne. Avec des films cultes comme Suspiria (que Guadagnino s’est récemment réapproprié) ou Inferno, il a inspiré de nombreux réalisateurs et réalisatrices grâce à une esthétique baroque teintée d’ésotérisme, de couleurs flamboyantes, d’éléments fantastiques et de rock progressif.