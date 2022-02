Tempête Eunice: pas plus d’alertes de l’IRM depuis les inondations de juillet

Code rouge, code orange : depuis les inondations meurtrières de l’été dernier, on pourrait avoir l’impression d’entendre plus souvent ce genre d’alertes. Mais peut-on objectiver une augmentation de celles-ci ? Pas au regard des statistiques de l’Institut Royal Météorologique de Belgique, en tout cas.

Le code jaune demande aux citoyens de rester vigilants, le code orange tel que celui de cette fin de semaine leur conseille de se tenir prêts et de suivre les conseils prodigués par les autorités, tandis que le rouge préconise aux concernés de prendre des mesures pour assurer leur sécurité, celle des autres et, si possible, de leurs bien personnels. Les deux premiers types d’alertes sont lancés dans les 24 heures avant l’événement, tandis que la dernière l’est dans les 12 heures. Une série de critères doivent être remplis pour passer d’une couleur à l’autre, et ce en fonction du type de phénomène dangereux : pluie, vent, chaleur, orages, conditions glissantes…