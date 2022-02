Tempête Eunice: au moins sept morts en Europe (photos et vidéos)

Rafales de vent, toits et arbres emportés, vagues spectaculaires sur les côtes : la tempête Eunice s’est abattue le Royaume-Uni avant d’atteindre le continent européen.

Avec des rafales violentes emportant toits et arbres et des vagues spectaculaires sur les côtes, la tempête Eunice, qui s’est abattue vendredi sur le Royaume-Uni avant d’atteindre le continent, a fait au moins quatre morts et créé d’importantes perturbations.

Belgique

La tempête Eunice, requalifiée par l’Institut royal météorologique (IRM) en très forte tempête, a balayé la Belgique, faisant un mort et une demi-douzaine de blessés, occasionnant d’importants dégâts et une certaine pagaille dans les transports, selon un bilan encore très provisoire.