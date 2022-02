Arrêt des trains à cause de la tempête Eunice: Infrabel fait son mea culpa

L’interruption de la circulation des trains est chose assez rare dans l’histoire ferroviaire en Belgique. Après les inondations de juillet 2021, la circulation des trains a été carrément interrompue durant plusieurs heures sur une partie du territoire belge. Ce vendredi, une partie des grandes villes flamandes (Anvers, Bruges, Courtrai, Gand, Malines et Ostende entre autres) a été coupée de relations ferroviaires. Parallèlement, Infrabel, le gestionnaire du réseau ferré belge, demandait aux « habitants qui vivent à proximité du chemin de fer de rentrer ou attacher leurs meubles de jardin, tonnelles, trampolines, poubelles et tout autre objet susceptible d’être emporté par le vent et qui pourrait se retrouver sur les voies. »