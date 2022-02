Elise Mertens en finale du double à Dubaï: «Ce ne peut être que bénéfique pour mes prochains matches en simple»

Formant la deuxième paire tête de série, Mertens, 4e mondiale en double, et Kudermetova, 9e mondiale, ont pris la mesure en demi-finales des Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang.

« Nous sommes très bien entrées dans la partie », a expliqué Elise Mertens. « Dans le deuxième set, nous avons raté quelques occasions, mais nous nous sommes bien ressaisies sur la fin. Ce n’était pas génial en simple, mais comme j’étais aussi inscrite en double, j’ai tâché d’en retirer le meilleur. Et disputer une finale est toujours chouette. J’ai mieux servi et j’ai bien travaillé mes retours, ce qui ne peut être que bénéfique pour mes prochains matches en simple ».

Elise Mertens quittera peut-être encore les Émirats Arabes Unis avec le sourire ce week-end. Éliminée dès le premier tour en simple, mardi dernier, par la Suissesse Jil Teichmann (WTA 35), lucky loser des qualifications, la numéro 1 belge, 26 ans, s’est en effet qualifiée pour la finale du double au tournoi WTA 500 sur dur de Dubaï, vendredi. Avec la Russe Veronika Kudermetova, elle a battu Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang 6-3, 7-5 en demi-finales.

En finale, samedi, Elise Mertens et Veronika Kudermetova affonteront la paire composée de Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko, victorieuses au super tie-break 2-6, 6-2, 10-7 de la Tchèque Lucie Hradecka et de l’Indienne Sania Mirza. Détail piquant, la finale du simple du tournoi WTA de Dubaï opposera juste avant Veronika Kudermetova à Jelena Ostapenko.