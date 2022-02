Yari Verschaeren: «J’en ai déjà vu de toutes les couleurs»

Confortablement installé dans un divan aux côtés de sa copine, Zoé Ghailani, Yari Verschaeren prouve au fil des questions qu’il n’a pas uniquement gagné en maturité sur les terrains. Avec la voix aussi, il montre qu’il s’est épaissi un peu plus de trois ans après ses débuts professionnels, sur le synthétique de Saint-Trond en novembre 2018. Quoi de plus normal finalement pour un gamin qui a désormais 20 ans et surtout, 100 matches professionnels au compteur avec son club formateur. Cette barre significative, le pur produit de Neerpede l’a franchie quelques jours auparavant à l’occasion de la victoire à Zulte Waregem. Où il a été proche – une frappe échouant sur le poteau – de gonfler un peu plus ses statistiques. Avec sept buts et sept assists toutes compétitions confondues, ses chiffres sont déjà meilleurs que lors des précédentes saisons, alors qu’il lui reste un grand nombre de rencontres à disputer d’ici la fin de l’exercice 2021-22. De quoi définitivement enterrer les doutes le concernant ?