Lewis Hamilton: «Le meilleur de moi-même? Il arrive cette année»

Le septuple champion du monde est réapparu à l’occasion de la présentation de la nouvelle Mercedes. Dix semaines après la perte de son titre face à Max Verstappen, il apparaît plus déterminé et affûté que jamais au côté de son nouvel équipier George Russell !

Le prétexte était la présentation de la nouvelle Mercedes de F1 – baptisée « W13 E Performance ». Mais aux côtés de l’inamovible patron de l’écurie Toto Wolff, et de son nouvel équipier britannique George Russell, il n’y en a évidemment eu que pour Lewis Hamilton. Qui, après avoir calmement déclaré qu’il n’avait « jamais dit vouloir m’arrêter », s’est étendu un peu plus longuement sur les 68 jours qui se sont écoulés depuis ce 12 décembre de funeste mémoire, et la perte de son titre de champion du monde au profit de Max Verstappen, dans les conditions que l’on sait…

Lewis, comment s’est passée cette courte trêve de 10 semaines ?